Öldüren yumruğa 16 yıla kadar hapis istemi

TRABZON'da 3 ay önce sevgilisinin cep telefonuna mesaj attığı iddiasıyla sokak ortasında yumruk attığı Alper Korkmaz'ın (28) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan İsmail Can (25) hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olay anı kameralara yansırken sanık Can, "Mesajı sordum, elimi sallarken Alper yere düştü" diyerek kendisini savundu.

Olay, 16 Mart'ta gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. KPSS'ye hazırlanan İsmail Can, Afganistan uyruklu sevgilisi T.Y.'nin cep telefonuna mesaj attığını öne sürdüğü Alper Korkmaz'ı arayarak kafede buluştu. T.Y.'nin de bulunduğu kafede konuşmaya başlayan ve aralarında tartışma çıkan ikili, daha sonra sokağa çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Can'ın yumruklu saldırısına uğrayan Alper Korkmaz, aldığı darbeyle yere düştü. Yığıldığı yerde fenalaşan Korkmaz, ihbarla gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boyun bölgesine aldığı darbeye bağlı yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği saptanan Korkmaz, tedaviye alındı. 2 kez ameliyat geçiren Korkmaz, tedavisinin 5'inci gününde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Korkmaz, kentte toprağa verilirken, olayla ilgili gözaltına alınan İsmail Can, tutuklandı.

Tanık olarak ifade veren T.Y.'nin ise tutuklu sevgilisinin, mesajı görmesi üzerine kıskanıp öfeklendiğini belirterek, Alper'in arkadaşı olduğunu ve tarafları sakinleştiremediğini söyledi.