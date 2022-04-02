ÖLDÜRDÜĞÜ GEBE KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINDA SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ SERBEST - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖLDÜRDÜĞÜ GEBE KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINDA SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ SERBEST

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeğiyle öldürüp, traktörünün arkasında sürüklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Rauf Halil B. (60), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeğiyle öldürüp, traktörünün arkasında sürüklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Rauf Halil B. (60), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün İnegöl'ün Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğini, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ölü köpeğini iple traktörün arkasına bağlayıp, sürükleyerek boş araziye attı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri de Rauf Halil B.?yi gözaltına aldı. Rauf Halil B.?nin, jandarmadaki sorgusunda, köpeği tavuklarını yediği için öldürdüğünü söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

ÖLDÜRDÜĞÜ GEBE KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINDA SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ SERBEST

ÖLDÜRDÜĞÜ GEBE KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINDA SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ SERBEST

ÖLDÜRDÜĞÜ GEBE KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINDA SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ SERBEST

ÖLDÜRDÜĞÜ GEBE KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINDA SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ SERBEST

ÖLDÜRDÜĞÜ GEBE KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINDA SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ SERBEST

ÖLDÜRDÜĞÜ GEBE KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINDA SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ SERBEST

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title