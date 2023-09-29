ŞIRNAK-ÖLDÜRDÜĞÜ FİRDEVS'İN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İDDİA ETTİ; MAHKEME BAŞKANI OTOPSİ RAPORUYLA CEVAP VERDİ

ŞIRNAK'ta, çay kenarında cesedi bulunan Firdevs Babat'ın (16) ölümüne ilişkin davada cinayet şüphelisi erkek arkadaşı Ahmet Babat (18), Firdevs, arada uyuşturucu kullanıyordu. Olay günü içeceklerin içine bir şey koyduğunu düşünüyorum dedi. Mahkeme başkanı ise otopsi raporunda Firdevs Babat'ın kanında uyuşturucuya rastlanmadığını söyledi. Duruşma, 18 Ekim'e ertelendi.

Uludere ilçesi Şenoba beldesinde oturan Firdevs Babat, 19 Ağustos 2022'de 'Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum' diyerek evden çıktı ve geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarıyla çalışma başlatan jandarma, 1 gün sonra Firdevs'in, Hezil Çayı'nda 2 taş arasına sıkışmış cesedini buldu. İlk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda mermi ve darp izleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Firdevs'in akrabası olan erkek arkadaşı Ahmet Babat, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Babat, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Ahmet Babat hakkında 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlamasıyla dava açıldı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

4'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Ahmet Babat, duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzurum Cezaevi'nden, Bitlis Cezaevi'nde başka suçtan tutuklu olan tanık Ahmet Babat'ın ağabeyi Ramazan Babat ve diğer tanık K.B. ise Silopi Adliyesi'nden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya Firdevs Babat'ın avukatı Hediye Gökçe Baykal, aile avukatı Aydın Altaç, Firdevs Babat'ın ailesi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı.

YAŞ TESPİT TALEBİ REDDEDİLDİ

Ahmet Babat, önceki duruşmada, olay sırasında yaşının küçük olduğunu iddia edip, yaşının tespiti için mahkeme heyetine dilekçe verdi. Mahkeme heyeti, sanığın fiziki özellikleri göz önüne alındığında suç tarihinde 18 yaşını doldurmuş olduğuna şüphe olmadığı gerekçesiyle yaş tespit talebini reddetti. Savcı, mütalaasında, sanığın 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mütalaa sonrası savunma yapan sanık Ahmet Babat, Firdevs'i bilerek, isteyerek öldürmediğini ileri sürerek, Firdevs, arada uyuşturucu madde kullanıyordu. Olay günü de içtiğimiz içeceklerin içine bir şey koyduğunu düşünüyorum. Benim yanımda uyuşturucu madde kullanmadı. Baş ağrısı için hap aldı, ne aldığını bilmiyorum. Olay sırasında Antalya'ya gitmekle ilgili ben gelemeyeceğimi söyledim, bu sebeple bana sinirledi. Hava kararmak üzereydi. 'Eve git' dedim. Gitmek istemedi. Benim yanımda kalmak istedi. Hava kararmak üzere olduğundan yabani hayvanlar gelebileceğinden kendimizi korumak için eve gidip silah aldım. Eve gidip gelmem 30 dakika sürdü. Silahı kurulu hale getirip yanımıza bıraktım. Firdevs benimle konuşurken sinirlendi. Ayağa kalktı. Telefonunu kırdı. Silahı eline aldı. Ben de bir kaza yaşanmaması için silahı elinden almaya çalıştım. Bu sırada ikimiz de yere düştük, suya yuvarlandık. Firdevs başını taşa vurmuş olabilir. Suyun içinde silahı almaya çalışırken, silah bir ara elime geçti. Firdevs ile aramızda 1 metre vardı. Elim yanlışlıkla tetiğe değmiş ve takılı kalmış olacak ki silah ateş aldı. Kaç el ateş edildiğini bilmiyorum. Ne tarafa ateş ettiğimi fark etmedim. Korktum ve panikledim. Silah patladığında Firdevs bağırdı. Sudan çıktığımda silah yoktu. Suyun içindeyken bir ara boğulma tehlikesi yaşadık. Sudan çıkarken Firdevs'i ve silahı görmedim, eve gittim. Olay böyle gerçekleşti. Bu olay kasti olarak değil, kaza sonucu gerçekleşmiştir. Mütalaayı kabul etmiyorum dedi.

OTOPSİ RAPORU

Mahkeme başkanı, Firdevs Babat'ın uyuşturucu kullandığı iddiasına otopsi raporuyla cevap vererek, kanında uyuşturucu maddeye rastlanmadığını söyledi. Sanık Ahmet Babat'ın başka suçtan cezaevinde olan ve tanık sıfatıyla dinlenen ağabeyi Ramazan Babat da Olay günü kardeşim K. ile birlikte başka mahallede oturan M.'nin evine gittik. Burada iken T.B. beni aradı. Evimizin oradan silah sesi geldiğini söyledi. Ben de evde olmadığımı ve silah sesleri duymadığımı söyledim. Hemen babamı aradım. Onlar da silah seslerini duyduklarını söyledi. Ancak evimizin bulunduğu bölgede domuz bulunmakta ve onları kaçırmak için sık sık silah sıkılmaktadır. Bunun onları kaçırmak için yapıldığını düşündük, araştırıp, soruşturmadık. Eve geldiğimizde Ahmet odasında yatıyordu. Aramızda herhangi bir konuşma geçmedi. Daha sonra Ahmet yanıma geldi. Karakoldan çağrıldığını ve Türkçesinin olmadığından benim ona eşlik etmemi istedi. Ben de karakola gittim. Yolda sordum, Firdevs Babat'ın kayıp olduğunu söyledi bana diye konuştu.

'HAKKINDA İNDİRİM UYGULANMAMASINI TALEP EDİYORUZ'

Firdevs'in ailesinin avukatı Aydın Altaç ise Sanık 3 celsedir farklı savunma yapıyor. Dosyadan anlaşıldığı üzere sanık olay sırasında soğukkanlılıkla hareket etmiş. Yanında silah bulunmadığı halde eve giderek silahı almış ve maktulü öldürmüştür. Savunmaları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Tanık beyanlarından, diğer alınan beyanlardan çelişen kısımları kabul etmiyoruz. Bu beyanlar sanığı ve hakkında aynı dosya kapsamında takipsizlik kararı verilen Ramazan'ı suçtan kurtarmaya yöneliktir. Sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği ortadadır. Çelişkili savunmalarında da her defasında olay sırasında silah almaya evine gittiğini belirtmiştir. Sanık eylemini silahla gerçekleştirmiş. Bu konuda da cinsel istismar suçları yönlerinden de yargılanmasını talep ediyoruz. Sanık ısrarla delilleri gizlemeye çalışmıştır. Gerçeklerin ortaya çıkmaması için yargılama aşaması boyunca deliller karartmaya çalışılmıştır. Hakkında indirim uygulanmamasını talep ediyoruz dedi.

Firdevs Babat'ın babası Temer Babat ise hem Ramazan Babat'tan hem de Ahmet Babat'tan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Babat'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 18 Ekim'e erteledi. (DHA)