OlduBil'den kullanıcılarına indirimli yemek fırsatı

OlduBil, GastroClub ile yapılan anlaşmayla kullanıcılarına, 42 şehirde 900'den fazla restoranda indirimlerden yararlanma fırsatı sunduğunu duyurdu. Kullanıcılar ayrıca Gastro menüsü altında restoranlardan kuru temizlemeye, market alışverişlerinden paket yemek siparişlerine kadar yüzlerce alanda ödeme anında özel indirimlerden de yararlanabilecek.

Limak Şirketler Grubu bünyesinde 2020 yılında hayata geçirilen finansal teknolojiler platformu Oldubil, GastroClub ile yaptığı anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Limak Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Doğan Tanrıseven, "Oldubil üyelerine konforlu ve güvenli bir ödeme aracı sunmakla kalmıyor, harcamaları üzerinden para iadesi ve indirimler sağlayarak onları yepyeni bir ayrıcalıklar dünyasıyla buluşturuyoruz. Böylece alışverişlerini hem daha avantajlı hale getiriyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyoruz" dedi.

"YÜZLERCE ALANDA ÖDEME ESNASINDA ÖZEL İNDİRİM İMKANI"

OlduBil, projenin içeriği ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "42 şehirde 900'den fazla restoranda indirimli ağırlama olanağı sunan iş birliği sayesinde OlduBil kart sahipleri, mobil uygulamadaki Gastro menüsü altındaki restoranlardan kuru temizlemeye, market alışverişlerinden paket yemek siparişlerine kadar yüzlerce alanda ödeme esnasında özel indirim imkanına sahip oluyor" bilgilerine yer verildi.

Limak Müşteri Çözümleri İş Geliştirme Müdürü Merve Yılmazel, "Ayrıca platform, tüm kullanıcılarının 7/24 para yükleme ve kolay para transferi gibi pek çok temel finansal işlemi yapmasını mümkün kılıyor. Uygulamanın bir diğer dikkat çeken özelliğiyse OlduBil kartıyla ödeme yapan kullanıcıların, marketten giyime kadar pek çok anlaşmalı markada yaptıkları harcama üzerinden üst limitsiz nakit para iadesi kazanması" şeklinde konuştu.

İKİ AYDA 7 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNDİRİMLİ UYGULAMADAN YARARLANDI

Merve Yılmazel, sadece mevcut özellikleriyle değil, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de kullanıcılarının bütçelerini en verimli şekilde kullanmalarına destek olmayı amaçladığı belirtilen OlduBil'in bu amaçla Şubat 2022'de Gastro Club ile başlayan iş birliğinin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Sadece iki ayda indirimli uygulamalardan 7 bini aşkın kişi yararlandığını belirten Yılmazel, "Kullanıcılar, OlduBil'de yer alan restoran, kafe, market, giyim ve yaşama dair avantajların yanında, 900'den fazla restoranda yüzde 30'a varan indirimlerle bütçelerine katkı sağlarken, kahve ikramlarıyla ödüllendirildi" bilgisini verdi.

OLDUBİL DÜNYASINA ERİŞMEK İÇİN UYGULAMAYI İNDİRMEK YETERLİ

OlduBil'in salgın ve hızlanan dijitalleşmeyle birlikte değişen tüketici ihtiyaç ve alışkanlıklarına yenilikçi çözümlerle yanıt verdiğinin de altını çizen Limak Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Doğan Tanrıseven, "Platform kısa sürede tüm paydaş ve müşterilerine her durumda avantaj, hız ve kolaylık sağlayan güçlü bir ekosistem yarattı" dedi. Amaçlarının tek bir mobil uygulama ile dijital ortamda aile bireylerinin tüm finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılamak olduğunu da ifade eden Tanrıseven sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yaparken kullanıcılarımız için en iyi değeri yaratmaya odaklanıyoruz. Kullanıcı memnuniyetini işin merkezine koyuyoruz. OlduBil dünyasına erişmek için uygulamayı indirmek yeterli. Dileyen kullanıcılar sanal ödeme kartı, dileyen de uygulamadan talep edeceği bir fiziki kartla temassız ve güvenli ödeme imkanına kavuşuyor. Kullanıcılarımıza konforlu ve güvenli bir ödeme aracı sunmakla kalmıyor, harcamaları üzerinden belirli oranlarda üst limitsiz para iadesi sağlayarak onları yepyeni bir kazandıran alışveriş dünyasıyla buluşturuyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel