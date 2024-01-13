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Olağanüstü Toplanan CHP Myk'dan Bildiri: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Toplanması ve Milletimizin Bilgilendirilmesi Çağrımızı Yineliyoruz"

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından CHP Merkez Yürütüme Kurulu olağanüstü toplandı. CHP MYK'dan yayınlanan bildiride, siyasi partilerin yürütme tarafından bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması ve milletin bilgilendirilmesi çağrısı yapıldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bildirisinde, "PKK terör örgütünü ve terörist saldırılarını lanetliyoruz. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaktır." ifadesi kullanıldı.

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısının ele alındığı toplantının ardından bildiri yayımlandı.

"Şehitlerimizin yasını tutuyor, terörü lanetliyoruz" başlığıyla yayımlanan bildiride, "Ülke olarak dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri ile yine kahrolduk. 22-23 Aralık 2023 geceleri PKK terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan 12 evladımızın acısı milletimizin yüreğinde çok tazeyken, bir başka saldırıda 9 askerimizi şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. PKK terör örgütünü ve terörist saldırılarını lanetliyoruz. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

"Son dönemde yoğunluğu artan terörist saldırılarda dış politikanın etkilerinin açık olduğu" aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Milletimizin, bir vatan evladını daha yitirmeye tahammülü kalmamıştır. Hain saldırıların neden engellenemediği konusunun açıklığa kavuşturulmaması şehitlerimizin anısına saygısızlık, ülkemiz için ise bir milli güvenlik sorunudur. AKP iktidarında terk edilmiş olsa da önemli devlet politikalarının belirlenişi ile takip edilişi sürecinde düzenli olarak ve böylesi yakıcı olaylarda acilen, başta ana muhalefet partisi olmak üzere siyasi partilerin yürütme tarafından bilgilendirilmesi bir devlet geleneğidir. Bugünden başlayarak, bu uygulamaya geri dönülmelidir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu gündemle toplanması ve milletimizin bilgilendirilmesi çağrımızı yineliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, askerlerimizin güvenliği için üstümüze düşenleri yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Türkiye Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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