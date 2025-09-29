Okyanusun Devleri Sergisi İlk Kez Ziyaretçilerle Buluştu

Türkiye kıyılarında Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından bulunarak, bugüne kadar özenle korunan dev kaşalot, uzun balina ve fok iskeletleri, "Okyanusun Devleri" sergisinde ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

İstanbul Akvaryum ve TÜDAV işbirliğiyle uzman bir ekip tarafından bir araya getirilen deniz memelileri koleksiyonu İstanbul Akvaryumu'nda açıldı.

Dev deniz canlıları ile deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, sergide TÜDAV'e ait koleksiyonun, son 30 yılda Türkiye denizlerinde karaya vuran balinaları, yunusları, kaplumbağaları ve Akdeniz foklarını içerdiğini söyledi.

"Türkiye denizlerinde bu tür koleksiyonları toplayan tek sivil toplum kuruluşuyuz"

Öztürk, sergide yer alan kaşalot balinasının 2020'de karaya vurduğunu aktararak, "1500 metreye inebilen bir hayvan. En çok kalamarı sever. Fethiye ile Finike arasında çok görülür. Diğer sergideki uzun balinayı 2002'de Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı Mahallesi'nden getirdik. Kaşalotu da Antalya'nın Kumluca ilçesinden getirdik. Akdeniz foku da Çeşme'de karaya vurmuştu, oradan getirdik." dedi.

TÜDAV'ın karaya vuran deniz canlılarını toplayıp, ölüm nedenlerini araştırdığını dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Biz bilim insanıyız. TÜDAV da araştırma, koruma ve eğitim üzerine kurulu bir vakıf. 28. senedeyiz. İki yıl sonra 30. yılımızı kutlayacağız. Türkiye denizlerinde bu tür koleksiyonları toplayan tek sivil toplum kuruluşuyuz. Bilimsel yöntemlerle çalışıyoruz. Kendi gemimiz, laboratuvarımız var. Önemli bulduğumuz malzemeleri, materyalleri topluyoruz. Bulduğumuz deniz canlılarına otopsi yapıyoruz."

Öztürk, konuyla ilgili olanların ve bütün İstanbulluların mutlaka sergiyi görmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü bunun gibi en yakın sergi İtalya'da. İtalya'ya gitmenize gerek yok. Türk araştırmacılar ve buradakiler, Türkiye denizlerinin canlıları. Yaptığımız işten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu serginin, çocukların eğitimine büyük katkısı olacak"

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu ise serginin ana fikrine dair, "Bu sergide, aynı gezegende yaşadığımız deniz canlılarının neye benzediklerine ilişkin bilgi vermek ve son dönemde çevre kirliliği, plastik atık, balık ağları gibi onlara zarar veren pek çok unsurun olduğunu göstermek, farkındalık yaratmak için yola çıktık." diye konuştu.

Çapanoğlu, İstanbul Akvaryum olarak "Okyanusun Devleri" sergisini çok uzun süre ziyaretçilerle buluşturmak istediklerini söyleyerek, "Yerli ve yabancı oldukça fazla ziyaretçimiz var ve 7'den 70'e özellikle çocuklar, okullar akvaryumu geziyor. Bu serginin onların eğitimine de oldukça büyük katkısı olacak. Dolayısıyla çok uzun soluklu bir yolculuk olacak bizim için diyebilirim." dedi.

"Okyanusun Devleri" sergisi hakkında

Türkiye'nin deniz mirasına ışık tutan serginin bilim danışmanlığını Dr. Ayaka Amaha Öztürk gerçekleştirdi.

Kirlenme, hayalet ağlar, gürültü, habitat kaybı, iklim değişikliği ve plastik atıklar, deniz memelileri için büyük tehdit oluşturuyor. Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde kuyrukla birlikte 16 metre uzunluğunda kaşalot, Adana'nın Yumurtalık ilçesi sahilinde 10,5 metre uzunluğunda ve 3,26 ton ağırlığındaki uzun balina ve İzmir'in Çeşme ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş şekilde bulunan Akdeniz foku, TÜDAV uzmanları tarafından müze materyali haline getirilmek amacıyla titizlikle İstanbul'a taşındı.

Dev balinaların yüzlerce kemikten oluşan gövdesi ise aylarca uğraşılarak bir araya getirildi. Sergi, kapsamlı koleksiyonu ve eğitim odaklı kurgusuyla ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.