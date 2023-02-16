BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Kısa süre önce yayımlanan bir araştırmaya göre, 2022 yılı insanlık tarihinin en sıcak yılı olurken okyanusların sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde bulunan Daxiao Dongtian manzara noktasındaki günbatımı manzarası, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Kısa süre önce yayımlanan bir araştırmaya göre, 2022 yılı insanlık tarihinin en sıcak yılı olurken okyanusların sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı.

Çoğunluğu Çin'den olmak üzere, ABD ve İtalya'daki 16 enstitüden 24 bilim insanının oluşturduğu ekibin yürüttüğü araştırma, Advances in Atmospheric Sciences isimli uluslararası bir dergide yayımlandı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Atmosfer Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan makalenin yazarlarından Cheng Lijing, kaydedilen bir önceki en sıcak yıl olan 2021 ile karşılaştırıldığında, okyanusların 2.000 metrelik üst kısmının, "her biri 1,5 litre su içeren 700 milyon su ısıtıcısını kaynatmaya yetecek kadar daha fazla ısıyı absorbe ettiğini" ifade etti.

Okyanusların ısınması, küresel sıcaklığın yüzde 90'ından fazlasının okyanuslarda oluşması nedeniyle, iklim değişikliğinin ölçülmesinde önemli bir gösterge. Bilim insanları, okyanuslardaki ısı artışının küresel ısınmanın yeni bir kanıtı olduğuna inanıyor.

2017'den beri okyanusun ısınmasıyla ilgili neredeyse her yıl yeni rekorlar kırıldı. Cheng, okyanusun küresel ısınmaya verdiği gecikmiş tepki nedeniyle, okyanuslarda sıcaklık artışlarındaki eğilimin on yıllarca süreceğini kaydetti.

Okyanusların sıcaklığının yanı sıra tuz oranlarının da hesaplandığı araştırmada, tuz oranı yüksek olan alanlardaki tuz seviyesinde artış olduğu, düşük tuzluluktaki alanlarda ise bunun tersinin geçerli olduğu bulundu.

Araştırmada, "Tuzlu daha tuzlu, tuzlu olmayan daha da tuzsuz hale gelir" örüntüsünün de 2022'de rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Daha sıcak okyanuslar deniz seviyesinin yükselmesine ve güçlü fırtınalar ve kasırgalar şeklinde daha aşırı hava koşullarına yol açıyor. Ayrıca karbon emiliminde daha az verimli hale geldiklerinden, atmosferde daha fazla insan kaynaklı karbondioksitin kalmasına neden olarak küresel ısınmayı da artırıyor.

Okyanus sıcaklığı ve tuz oranındaki değişiklikler konusunda daha fazla farkındalığın ve bu değişikliklerin daha iyi anlaşılmasının iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerinin temeli olduğunu belirten Cheng, bu çerçevede araştırmanın önemini vurguladı.

Bilim insanları ayrıca, Çin Atmosfer Fiziği Enstitüsü ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından geçen yıl kaydedilen okyanus verilerini de araştırmada paylaştı.