Okyanusların Isınması, Besin Kaynaklarına Ulaşamayan Mavi Balinaların Zayıflamasına Neden Oldu

KANBERRA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın güney kıyılarında zayıf mavi balinaları gözlemleyen Avustralyalı araştırmacılar, ısınan okyanusların bu türün besin kaynakları üzerinde olumsuz etki oluşturduğu uyarısında bulundu.

Söz konusu uyarıyı yapan Mavi Balina Çalışması (BWS), her yıl üremek için kuzeye göç etmeden önce Güney Avustralya ile Batı Victoria arasındaki sularda beslenen büyük deniz memelilerinin havadan araştırmalarını yürütüyor.

Avustralya sularında mavi balina araştırmalarının öncüsü ve aynı zamanda BWS Genel Müdürü olan Peter Gill, son araştırmada, önceki yıllara göre daha fazla balinanın tespit edildiğini ancak sağlıkları konusunda endişelerin arttığını söyledi.

Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) Çarşamba günü yayımladığı habere göre Gill, "Bir dizi zayıf mavi balina gözlemledik. Aynı zamanda batı kıyısındaki araştırmacılar da zayıf mavi balinalar gördüler. Bu kötüye işaret" ifadelerini kullandı.

Gill, "Bu durum mavi balinaların yaşam döngülerinin bir aşamasında muhtemelen yeterli besin alamadıklarını gösteriyor" dedi.

Mavi balinalar, 200 tonu aşabilen sağlıklı vücut kütlesini korumak için muazzam büyüklüklerinden ötürü tüm yıl boyunca beslenmek zorunda.

Gill, mavi balinaların Endonezya kıyılarındaki üreme alanlarının potansiyel bölge olduğunu, ancak burada beslenme kaynaklarının sınırlı hale geldiğini kaydetti. Peter Gill, "Son birkaç yıldır bu suların oldukça hızlı ısındığına dair işaretler var ve bu durum soğuk suyu seven kriller için kötü haber" dedi.

Büyüklükleri, istikrarlı göç düzenleri ve diğer alışkanlıkları nedeniyle mavi balinaların sağlığı, dünya okyanuslarının sağlığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Yine ABC'nin aktardığına göre yaban hayatı bilimcisi Vanessa Pirotta, birkaç yıl boyunca yapılacak araştırmaların, balinaların karşı karşıya olduğu çevresel değişikliklerin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Pirotta, "Bu hayvanları, okyanusta henüz farkında olmadığımız değişiklikler hakkında bilgi edinmek için potansiyel bir erken uyarı sistemi olarak değerlendirebiliriz" dedi.