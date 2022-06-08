Okyanusların Değeri - Haberler

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Gezegenimizin yüzde 70'inden fazlasını kaplayan okyanuslar, insanlığın ve dünyadaki diğer tüm organizmaların beslenmesini sağlayan yaşam kaynağımızı oluşturuyor. Bu yılki Dünya Okyanuslar Günü, "Canlandırma: okyanus için toplu eylem" temasıyla Çarşamba günü kutlanıyor. Günün amacı, insan eylemlerinin okyanuslar üzerindeki etkisi hakkında halkı bilgilendirmek, okyanuslar için dünya çapında insanları harekete geçirmek ve dünya okyanuslarının sürdürülebilir yönetimi için bir proje üzerinde dünya nüfusunu seferber etmek ve birleştirmek.

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Weizhou Adası açıklarında bir Bryde balinası avlanıyor, 15 Ocak 2021. (Fotoğraf: Liu Jinhai/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Fenjiezhou Adası'nın sularında bir balıkadam deniz tabanındaki mercanların durumunu inceliyor, 28 Eylül 2021. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Fenjiezhou Adası'nın sularında palyaço balığı ve deniz anemonu görülüyor, 28 Eylül 2021. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Fenjiezhou Adası'nın sularında bir aslan balığı (pterois volitans) yüzüyor, 29 Eylül 2021. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

İngiltere'nin başkenti Londra'da karantina kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından ZSL ( Londra Zooloji Topluluğu) Londra Hayvanat Bahçesi'nin yeniden açılmasının ilk gününde çocuklar, bir sualtı penceresinden penguenlere bakıyor, 15 Haziran 2020. (Fotoğraf: Han Yan/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinde bulunan Sanya açıklarındaki Wuzhizhou Adası'nın deniz bölgesinde görevliler çöp topluyor, 14 Eylül 2021. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Endonezya'nın Aceh eyaletindeki Lhoknga sahilinde insanlar, yavru deri sırtlı deniz kaplumbağalarını denize bırakıyor, 2 Mart 2022. (Fotoğraf: Junaidi Hanafiah/Xinhua)

Filipinler'in Cavite ilindeki Deniz Kaplumbağası Kuluçka Tesisi'nde yavru zeytin yeşili deniz kaplumbağaları, gün doğumunda suya doğru sürünerek ilerliyor, 1 Mart 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Xinhua / Güncel