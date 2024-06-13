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OKUSAM Terme Okuyor Projesi Ödül Töreni

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Samsun'un Terme ilçesinde yürütülen OKUSAM Terme Okuyor Projesi kapsamında öğrencilere ödülleri verildi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene katılan yetkililer, öğrencilerin başarılarını kutladı ve kitap okuma alışkanlığının önemini vurguladı.

Samsun'un Terme ilçesinde yürütülen OKUSAM Terme Okuyor Projesi kapsamında öğrencilere ödülleri verildi.

Terme Halk Eğitimi Merkezinde OKUSAM Terme Okuyor Projesi ikinci dönem kitap sınavı ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende dereceye giren öğrencilere ödüllerini verildi.

Proje kapsamında ilkokul kategorisinde Mine Canbulat, ortaokul kategorisinde Kerim Kurt, lise kategorisinde ise Simge Nur Yakıcı birinci oldu.

Törene katılan Kaymakam Metin Maytalman, öğrencilerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının önemini vurgulayarak, ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Törene Terme Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alper Yıldız ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Terme Eğitim Güncel Haberler

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