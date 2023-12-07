Elazığ'da okuma yazma kursunda eğitim gören kadınlara, polis ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı. Eğitim seminerinde kadınlara KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı aktarıldı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

- Okuma yazma kursundaki kadınlara ' Kades' semineri

ELAZIĞ - Elazığ'da okuma yazma kursunda eğitim gören kadınlara, polis ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması anlatıldı.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Vakfı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde ortak bir çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Kızılay Mahallesi'nde bulunan okuma yazma kursundan eğitim gören kadınlara, polis ekipleri tarafından KADES uygulaması anlatıldı ve kadınların cep telefonlarına indirilerek, nasıl kullanılacağı aktarıldı. Aynı zamanda ekipler tarafından, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar, şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim seminerine kadınların yanı sıra, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, Kadın ve Demokrasi, İl Temsilcisi Doç. Dr. Yeliz Polat, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in eşi Ayşen Karayel'de katıldı.

KADES uygulaması hakkında kadınların bilgilendirildiğini dile getiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Bizim kurs açtığımız yerde sadece kurs vermekle kalmıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de değişik alanlarda kadınları ve erkekleri bilgilendiriyoruz. Vatandaşların sosyal hayatlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kadınların talebi üzerine ortak işbirliği içerisinde okuma yazma kursu oluşturduklarını aktaran Kadın ve Demokrasi Vakfı İl Temsilcisi Doç. Dr. Yeliz Polat, "Bu proje çerçevesinde KADES eğitimini vermek için İl Emniyet Müdürlüğü ile görüştük. Emniyetin de desteği ile şiddetsiz toplum için hep birlikte KADES eğitimini gerçekleştirdik" diye konuştu.