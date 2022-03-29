Okuma tutkusuna kitap dayanmıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Abdullah Keskin, Gazi İl Halk Kütüphanesinden en çok ödünç kitap alan üyelerden biri oldu.

Babasının evdeki kitaplığındaki Jack London'un "Beyaz Diş" kitabıyla 15 yaşında okuma tutkusu başlayan Keskin, 7 yılda kitap kurduna dönüştü.

Gününün büyük bölümünü kitaplarla geçiren Keskin'in hedefi felsefe alanında kariyer yapmak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü 3. sınıf öğrencisi Keskin, Gazi İl Halk Kütüphanesinden, kendi adına aldığı kitaplar yeterli gelmeyince, üyelikleri bulunan annesi ve kız kardeşinin kontenjanını da kullanıyor.

Aynı anda bir kişi adına 3 kitap alınıp en fazla 15 gün sonra iade edilmesi gereken kütüphaneden azami ölçüde yararlanmaya çalışan Keskin, bir yılda kendisi ve ailesi adına 678 ödünç kitap alarak okudu. Bununla da yetinmeyen Keskin, sahaflardan aldığı kitapların yanı sıra internetten de kitap indirerek.

"Olgunlaşmanın en temel aracı deneyim ve kitaplardır"

Keskin, AA muhabirine, 15 yaşından sonra kendisine kitaplarla çevrili bir dünya kurduğunu söyledi.

Günde yaklaşık 10 saati okumaya ayırdığını ifade eden Keskin, şöyle devam etti:

"En yoğun günlerimde dahi günde 50 sayfa kitap okumazsam vicdan azabı duyabiliyorum. Bu hayata karşı bir borçmuş gibi geliyor bana. Her insan hayatında kendini geliştirmeli, büyümeli ve olgunlaşmalıdır. Olgunlaşmanın en temel aracı deneyim ve kitaplardır. Kitapsız bir hayatın olduğunu düşününce şaşırıyorum. Bir insan kitapların rehberliği olmadan eskilerin bilgeliğinin rehberliği olmadan nasıl bu hayattan zevk ve haz duyabilir, bilmiyorum."

Kütüphanelerde geçirdiği vakti hayatında geçirdiği en önemli zamanlar olarak gördüğünü dile getiren Keskin, kitap okumadan önce hayata daracık bir pencereden baktığını söyledi.

İhtiyacı olan kitapların büyük çoğunluğunu kütüphanelerden karşıladığını, kitap satın aldığını da aktaran Keskin, "Bazı kitapları sahaflardan alıyorum veya internetten indiriyorum. Kitabın kullanılıp kullanılmaması benim pek umurumda değil. Kitabın içindeki bilgi veya eskiliği, kokusu beni çok etkiliyor. O yüzden kütüphaneye gelip eski kitapları alabiliyorum. Ulaşamadım kitaplara internetten PDF sayesinde bakabiliyorum." diye konuştu.

Hızlı okuma tekniği kullandığını, daha çok felsefe, bilim, roman ve şiir kitaplarının yanı sıra yazarların biyografilerini okumayı sevdiğini anlatan Keskin, sosyal hayatına da zaman ayırdığını kaydetti.

Keskin, felsefe alanında Almanya'da yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmeyi, akademisyen olmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kütüphaneden en çok kitap alan üyelerden

Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Miktad Malat, gençlerin kitaba ve kütüphaneye ilgilerinden memnun olduklarını söyledi.

Malat, kütüphanelerinden en çok kitap alan üyelerinden birinin Abdullah Keskin olduğunu belirterek, "2021 istatistiklerine baktığımız zaman Abdullah Keskin'in 226 kitap okuduğunu gördük. Annesi ve kız kardeşi de üyemiz. Onlara da 452 kitap vermişiz. Bu kitapları da Keskin kardeşimiz okumuş. Kendisine bu yolda çok teşekkür ediyoruz. Kütüphanemizi aktif olarak kullanmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.