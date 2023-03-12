Okulun yanı başındaki ağır hasarlı bina öğrencileri tedirgin ediyor Adana'da yaşanan depremin ardından okulların yarın ilk kez açılması beklenirken, bazı okulların yanı başında ağır hasarlı bina olması öğrenci ve velileri tedirgin ediyor Yaşanan deprem felaketinin ardından eğitim öğretimin...

Okulun yanı başındaki ağır hasarlı bina öğrencileri tedirgin ediyor

Adana'da yaşanan depremin ardından okulların yarın ilk kez açılması beklenirken, bazı okulların yanı başında ağır hasarlı bina olması öğrenci ve velileri tedirgin ediyor

ADANA - Yaşanan deprem felaketinin ardından eğitim öğretimin ara verildiği Adana'da okulların yarın açılması bekleniyor. Ancak bazı okulların yanı başında ağır hasarlı bina olması öğrenci ve velileri tedirgin ediyor.

Kahramanmaraş merkezli Elbistan ve Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 11 il etkilendi. Bu depremlerde binlerce bina ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremden etkilenen Adana şehir merkezinde de 11 bina yıkılırken, 200 bina da ağır hasar aldığı için yıkım kararı verildi. Deprem yarıyıl tatilinden sonra okulların açılacağı ilk güne denk geldiği için tatil uzatıldı, son olarak 13 Mart'ta açılması kararlaştırıldı. Adana'da bulunan bin 556 okuldan ağır ve orta hasarlı olmayan okullarda 516 bin 775 öğrenci 13 Mart günü yeniden eğitim ve öğretime başlayacak. Ancak bazı okulların çevresinde ağır hasarlı yıkılacak bina olması öğrencileri ve velileri tedirgin etti.

Hıdır Ünverdi Ortaokulunda eğitim gördüğünü, hemen okulun karşısında ağır hasarlı bina olduğunu belirten 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Cumhur Rüzgar Alişan, "Okulumuz sağlam çıktı ama karşısında ağır hasarlı bina var. Ben bu nedenle okula gitmek istemiyorum. Okula gitmeye korkuyorum. Büyük ihtimal okula gitmem. Binanın ne zaman yıkılacağı ise bilinmiyor" dedi.

Okulların uzun süreden sonra açılacak olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Eren Örs ise ancak tehlikenin hala var olması ve okul etrafındaki ağır hasarlı binalardan olayı tedirgin olduklarını kaydetti.