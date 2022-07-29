Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli teslim oldu

AFYONKARAHİSAR'da, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren, ardından da 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gidip, kendisine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi aynı ağır yaralayan Süleyman K., teslim oldu. Süleyman K.'yi askeri personel olan oğlunun teslim olmaya ikna ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Köftecilik yapan Süleyman K., mahalledeki Atatürk İlkokulu'na gelip, burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile tartıştı. Süleyman K., tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Altuntaş'ı vurdu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.