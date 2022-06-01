Okulun 2'nci kat penceresinden düşen Beril ağır yaralandı - Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel okulun 2'nci katındaki sınıfının penceresinden düşen öğrenci Beril K. (10), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi, Nurhan Sokak'taki özel okulun 2'nci katında meydana geldi. Teneffüste sınıfındaki pencereden dışarı bakan 4'üncü sınıf öğrencisi Beril K., iddiaya göre, dengesini kaybedince 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beril K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.