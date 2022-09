Okulların açılmasıyla birlikte jandarmadan trafik eğitimi

Minik öğrencilere yaya geçidi eğitimi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk günlerinde Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ekipleri minik öğrenciler için son derece önemli bir eğitime imza attı.

ASTED Genel Koordinatörü Görme Engeli Namık Tuncel'in de katılımıyla Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde gerçekleşen eğitimlere Altınova Merkez İlkokulu'nun öğrencileri katıldı.

Yaya kaldırımları ve yaya geçitlerini kullanan öğrencilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında verilen eğitimler sırasında araç sürücülerine de özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde son derece dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Minik öğrencilere yaya geçitlerinden geçerken, mutlaka trafik görevlilerin bulundukları noktalardan karşıdan karşıya geçilmesi konusunda telkinlerin de bulunduğu eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan ASTED'in görme engelli koordinatörü Namık Tuncel, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesitrafndeki ekiplerle birlikte yaya geçitlerinde uygulamalı olarak verilen eğitimlerin öğrenciler için son derece yararlı olduğunu belirtti.

Yaya kaldırımları ve yaya geçitlerini kullanan öğrencilerin güvenliklerinin son derece önemli olduğuna işaret eden Tuncel, "Bu konuda araç sürücülerinin dikkatli ve duyarlı olması son derece önemli. Bu anlamda ilkokulların anasınıfları ve birinci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yaya kaldırımlarından her an yola çıkabileceklerini sürücülerimizin akıllardan bir an bile çıkarmamaları gerekiyor. Bu yüzden de sürücülerimizin okulların önlerinde mutlaka son derece yavaş geçmeleri ve her an önlerine fırlayabilecek öğrencilere karşı dikkatli olmaları konusunda son derece hassas olmaları gerekiyor. Çünkü bu çocuklar bizlerin ve ülkemizin geleceğidir. Onlara her şeyden önce biz büyüklerin sahip çıkması lazım" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda minik öğrenciler ise bir ağızdan sürücülere seslenerek, "Okul önlerinden geçerken dikkatli olun" çağrısında bulundu.