Okulların Açılmasına Bir Gün Kala Otogarda Yoğunluk

Fırat ALKIZ / OKULLARIN açılmasına bir gün kala Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda, memleketine gidenler ve İstanbul'a dönenler yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak. Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda eğitim ve öğretim yılının başlangıcı sebebiyle memleketlerine giden ve İstanbul'a dönenler yoğunluk oluşturdu. Eğitim yılının başlangıcına bir gün kala yolculuk yapmayı tercih eden bazı vatandaşlar, bilet bulmakta güçlük çektiklerini aktardı. Dönüş yoğunluğu nedeniyle otogar girişinde ve içinde trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

'İSTANBUL TRAFİĞİNE ALLAH YARDIM ETSİN'

Küçük oğluyla birlikte memleketi Çanakkale'ye döneceğini belirten Arife Hoşkız, "Lapseki'ye gidiyoruz. Hafta sonu oğlumla İstanbul'a gelmiştim şimdi kendi evime dönüyorum. Artık, okullar başlıyor. İstanbul trafiğine Allah yardım etsin. Biz gidiş dönüş bilet aldığımız için rahat almıştık. Bugün otogar yoğun bundan sonrası daha da yoğun olur, biz güzel bir saati tercih ettik" dedi.

'BİLET BULUNMUYOR'

Bilet bulmakta güçlük çektiğini söyleyen veli Yusuf Demir ise, "Ailecek Çerkezköy'e gidiyoruz. Otogar yoğun bilet bulunmuyor. Şu anda bir araba var biz ikinci arabayı bekliyoruz." Dedi.