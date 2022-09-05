OKULLARDA UYUM EĞİTİMİ BAŞLADI -1 zeytinburnu

Cengiz ÇOBAN-Rojda ALTINTAŞ- İsa ALMAÇAYIR-Emrecan URAN/İSTANBUL,(DHA) - OKUL öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek uyum eğitimleri başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı, 3 gün sürecek okula uyum eğitimleriyle başladı. Bu yıl ilk kez uyum sürecinde, 'çocuk-aile-öğretmen' işbirliğinin artırılması amacıyla bu uygulamayı hayata geçirildi. Ümraniye İnkilap İlköğretim Okulu, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile ailelerinin mutluluğuna sahne oldu. Toplum Destekli Polis ekipleri de, çocukların ilk gün heyecanına ortak olmak için hediyeleriyle hazır bulundu. Polis ekipleri özel hazırlanan kalemlik ve etiketlerle çocukları mutlu etti. Polis maskotu 'Cesur' da çocuklarla sohbet ederek, keyifli zaman geçirmelerini sağladı. İlkokul birinci sınıf öğrencisi oğluyla birlikte gelen Seda Tarcan "Çok heyecanlandım. İstiklal Marşı okunurken heyecandan gözyaşı döktüm. Çok mutluyum" diye konuştu. Oğlu Hakan Tarcan ise "Çok mutluyum, arkadaşlarımla oyun oynayıp, ders yapıcam. Okulumu çok seviyorum" dedi. Kızını okula getiren Şura Pınarbaş ise "Onun kadar heyecanlıyım. Çok mutluyuz, inşallah güzel geçer" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH EĞİTİM KESİLMEDEN DEVAM EDER"

Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda ise öğretmenler, öğrenci velilerini okula davet etti. Çocuklar sınıflarına alışmaya çalışırken, veliler öğretmenler tarafından okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında bilgilendirildi. Yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerde bulunan Uğur Gül, "Heyecan ve mutluluk hissediyoruz. Bütün çocuklarımıza hayırlı olsun. İnşallah eğitimlerimiz kesilmeden devam eder" dedi. İlkokul birinci sınıfa başlayan Yusuf Ali Dilmaç, "Heyecanlıyım, arkadaşım bu okulda eğitim gördü, ben de bu okula geldim" diye konuştu. Veliler Sultan Nur "Oğlum birinci sınıfa başladı, diğer oğlum da buradan mezun olmuştu.Çok heyecanlıydık, dün akşam erken yattık ama uyuyamadık" dedi. Sevgi Gülsu ise, "Bugün oğlumla erken kalktık. Bakalım ilk gününde neler yapacak" ifadesini kullandı.