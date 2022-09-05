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ŞANLIURFA - Okullarda uyum eğitimi başladı

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sınıflardan görüntü Öğrencilerden ve veliler İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'un konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sınıflardan görüntü

Öğrencilerden ve veliler

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'un konuşması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında öğrenciler, öğrenim görecekleri okullara aileleriyle geldi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

milli eğitim bakanlığı Fevzi Kurt Şanlıurfa Güncel Haberler

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