ŞANLIURFA - Okullarda uyum eğitimi başladı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sınıflardan görüntü Öğrencilerden ve veliler İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'un konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sınıflardan görüntü
Öğrencilerden ve veliler
İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'un konuşması
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında öğrenciler, öğrenim görecekleri okullara aileleriyle geldi.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel