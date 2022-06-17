Okullarda karne heyecanı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Bayburt'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Trabzon'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 142 bin 459 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Yomra ilçesindeki Kaşüstü Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Evren Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım ve öğretmenler katıldı.

Sınıfları gezen Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.

Ordu

Ordu'daki karne töreni ise Kayabaşı İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Vergeloğlu, öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve eğitim personelinin büyük emek sarf ettikleri bir yılın daha sonuna geldiklerini söyledi.

Vergeloğlu, 2021-2022 eğitim öğretim yılını 124 bin 672 öğrenci, 12 bin 487 yönetici ve öğretmenle başarıyla bitirdiklerini belirterek, "Gelecek nesillerimize binlerce yıllık birikimimizi, kültürümüzü, tarihimizi, milli ve manevi değerlerimizi eğitimle aktarırken, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır düsturuyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere karneleri verildi.

Rize

Rize'de 57 bin 655 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Doğuş Çay İlköğretim Okulunda düzenlenen törene katıldı.

Çeber ve beraberindekiler, öğrenci ve velilerle bir süre sohbet ettikten sonra karne dağıttı.

Giresun

Giresun'daki tören ise Şehit İsa Yüksel İlkokulunda düzenlendi.

Vali Enver Ünlü, yaz tatilini iyi değerlendirmelerini istediği öğrencilere karnelerini teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, il genelinde okul öncesi eğitimde 8 bin 367, ilkokullarda 18 bin 741, ortaokullarda 18 bin 997, ortaöğretim kurumlarında ise 22 bin 676 olmak üzere 68 bin 781 öğrencinin karne aldığını ifade etti.

Bayburt

Bayburt'ta 14 bin 103 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Cem Nuri Başgül İlkokulunda düzenlenen törene Vali Cüneyt Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ile veliler katıldı.

Vali Epcim, öğrencilere tatili dinlenerek ve eğlenerek değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden tatilde kitap okumayı da ihmal etmemelerini isteyen Epcim, çocuklara karne ve hediyelerini dağıttı.

Artvin

Artvin'de 174 okulda eğitim gören 24 bin 663 öğrenci karnelerini aldı.

Artvin Çoruh Ortaokulunda düzenlenen törene katılan Vali Yılmaz Doruk, sınıfları gezerek öğrencilere karne verdi.

Doruk, öğrencilere yönelik konuşumasında, "Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Gelecek eğitim öğretim yılında yeniden okullarımıza dönecek ve öğrenmeye, başarmaya azimle devam edeceğiz. Tatil boyunca eğlenip dinlenmenin yanında kitap okuyarak kendinizi geliştirmeyi unutmayınız. Hepinize bol eğlenceli, dinlendiğiniz ve kitap okuduğunuz güzel bir yaz tatili diliyorum." dedi.