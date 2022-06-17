Okullarda karne heyecanı

Antalya'da öğrenciler, karnelerini alma sevinci yaşadı.

Antalya'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 485 bin öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Muratpaşa ilçesindeki Kazım Şanoz İlkokulu'nda karne dağıttı.

Çalışkan, öğrenci ve öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Antalya'da "Dünya seninle güzel" projesini tanıttıklarını ifade eden Çalışkan, "Bu proje kapsamında çocukların eğlenmelerini sağlamak istiyoruz. Proje kapsamında çocuklara farklı konularla ilgili ödevler de verdik. Çocuklarımıza saksıda birer çiçek verdik. Hem sorumluluk hem de doğa sevgisi kazanmaları açısından bunu yaptık. Evcil hayvan besleme ve bayramda büyüklerini ziyaret ederek onlarla vakit geçirmelerini, onlardan bir öykü dinlemelerini istedik. Yaz tatillerini güzel bir şekilde değerlendirdikten sonra Eylül ayında çocuklarımızı okullarda heyecanla bekliyor olacağız." ifadelerini kullandı.