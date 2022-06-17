Doğu Anadolu'da öğrenciler karnelerini aldı

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Erzurum'da bin 130 okulda öğrenim gören 162 bin 642 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Yardımcısı Can Atak ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Şükrüpaşa Şehit Kadir Kayveni İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden, kitap ve karne dağıtan protokol, tatilde öğrencilere dinlenmeleri ve gezmelerini söyledi.

Kaygusuz'un özel bir öğrenciye karnesini ve hediyesini götürüp verdiği ve sohbet ettiği anda eğlenceli anların yaşandığı törende, arkadaşlarından, öğretmeninden ayrıldığı için ağlayan bir öğrenci öğretmeni tarafından teselli edildi.

Kaygusuz, gazetecilere, 2021-2022 eğitim sezonunu sorunsuz ve başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Bu başarıda en büyük payın öğretmenlerde olduğunu bildiren Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz bu yılı çok büyük fedakarlıklı, özverili ve gayretli tamamladı. Yaklaşık 2 yıl pandemi sürecinden sonra bu yılı yüzyüze eğitimle tamamladık. İki yıl pandemide uzaktan eğitim yapmanın sıkıntıları ve problemlerini büyük ölçüde telafi etmiş olduk. Erzurum'da 11 bin 350 öğretmenimiz ve yaklaşık 165 bin öğrencimizle eğitim öğretimi tamamlamış olduk. Tüm öğrencilerimize tatilde dinlensinler, kitap okumayı ihmal etmesinler ama arkadaşlarıyla oynamayı, dinlenmeyi, aile büyükleriyle bir araya gelmeyi unutmasınlar."

Ardahan

Ardahan'da da kent genelindeki okullarda eğitim gören 17 bin 834 öğrenciye karneleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde sorunsuz eğitim öğretim dönemini kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencileri karneleriyle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirten Bulut, "163 okulumuzda, bin 400 derslikte, bin 450 öğretmen ve 17 bin 834 öğrenci ile tatile girdik. Buna tatil dememek gerek. Çünkü çalışmalarımız sürecek. Özellikle Kovid-19 nedeniyle bazı sorunlar oluştu. Bunların telafisi için bazı çalışmalarımız olacak. Amacımız bu dönemi dolu dolu geçirmek." dedi.

Bulut, daha sonra Ardahan Vali Yardımcısı Şahin Demir ile Halil Efendi Mahallesi'ndeki Şehit Asım Bey İlk ve Ortaokulundaki karne dağıtım programına katıldı.

Kars

Kars'ta da 591 okulda 62 bin 500 öğrenci karne aldı.

Kars Vali Vekili Tahir Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Alparslan Anadolu Lisesindeki törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Milletvekili Arslan, burada yaptığı açıklamada, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik ederek, "Öğretmen sayısının arttırılması, eğitim kalitesinin arttırılması açısından çok önemliydi. Bu konuda çok ciddi mesafeler aldık emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Arslan, Kars'ta öğrencilere her alanda destek verdiklerini belirtti.

Karne alan öğrencilerden Eflal Irmak İrak da mutlu olduğunu ifade ederek, "Hem sevinçliyim hem de üzgünüm, çünkü öğretmenimden, arkadaşlarımdan ayrılacağım. Öğretmenlerimi unutmayacağım, yazı heyecanla geçirmek istiyorum, İstanbul'a gidip gezmek istiyorum." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'da 964 okulda 155 bin öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.

Vali Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpaslan ile Vali Ali Yerlikaya Okulu'ndaki karne dağıtım programına katıldı.

Varol, sohbet edip karnelerini dağıttığı öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Program, protokoldekiler, okul yönetici ve öğretmenleri ile öğrencilerin okulun bahçesine fidanlar dikmesiyle sona erdi.

Iğdır

Iğdır'da da kent merkezi, ilçe ve köylerdeki okullarda karne heyecanı yaşandı. Kent genelindeki 302 okulda 52 bin 708 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Iğdır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Halfeli beldesindeki kent ormanında öğretmen ile öğrencilerin katılımıyla karne etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğretmenlerden oluşan müzik gurubu öğrencilere konser verdi.

Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, gazetecilere, iki yıllık pandemi sürecinin ardından bu yıl eğitim ve öğretimin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Yıl sonu nedeniyle çocukları hem eğlendirmek hem de ödüllendirmek için bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Canlı, "Bu manada Valiliğimizin verdiği destekle Halfeli beldesinde, spor tesislerinde bir şenlik alanı kurduk. Burada öğretmenlerin verdiği konserle çocuklar gönüllerince eğlendi ve güzel bir gün geçirdi." dedi.

Etkinliğe katılan Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, öğrencilerle halay çekti.

Konserde çocuklara pamuk şekeri ile içecekler ikram edildi.

Tunceli

Tunceli'de de ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 9 bin 600 öğrenci törenle karneleri aldı.

Kentteki Latif Büyükdağ İlkokulunda düzenlenen törende, Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilere karne dağıttı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de katıldı.

Erzincan

Erzincan'da da 236 okulda, 3 bin 481 öğretmenin eğitim verdiği 41 bin 517 öğrenci karne aldı.

Eğitim öğretim yılının sona ermesi sebebiyle Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Erzincan Ortaokulu ile Zübeyde Hanım Anaokulunda karne dağıtım törenine katıldı.

Okula gelişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Makas ve protokoldekiler, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.

Makas, 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini ve öğrencilerin sevinçlerine ortak olmak için karne dağıtım töreninde bulunduklarını söyledi.

Öğretmenler ve öğrencilerin 8 ay boyunca emek verip yoğun çalışma yaptıklarını ifade eden Makas, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz ve talebelerimiz için her türlü fedakarlığı yapan velilerimize, anne, babalarımıza teşekkür ediyorum, onları ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah onların nezdinde ülkemizin yükselişini hep beraber izleyeceğiz. İyi tatiller diliyorum. Çocuklarımız, anne babasını üzmeyecek, 8 ayın yorgunluğunu atacak ama kitap da okuyacak."

Makas, Aksun, protokoldekiler ve öğretmenler daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.