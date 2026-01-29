Okullarda ikinci dönem, 'bayrak sevgisi' temasıyla başlayacak

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başladığı ilk hafta olan 2–6 Şubat 2026 tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak; okul binaları Türk bayrakları ile donatılacak; bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek. Yürütülecek çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Bayrak, bir milletin varlığını temsil eden ve devletlerin bağımsızlığını simgeleyen en yüce sembol, en mukaddes değerdir. Bayrak; vatan sevgisinin, kardeşliğin, fedakarlığın, özgürlüğün ve milli onurun simgesi olarak millet olma bilincinin güçlenmesinde temel bir niteliğe sahiptir. Türk Bayrağı; aziz milletimizin şehadetle mühürlenmiş tarihinin, vatan uğruna verilen mücadelenin ve devlet olma iradesinin en yüksek şiarıdır. Ay ve yıldız, bu topraklarda inançla yoğrulmuş bir medeniyetin, bedel ödenerek kazanılmış bağımsızlığın ve nesilden nesle taşınan kutsal bir emanetin sembolü olarak göklerde dalgalanmaktadır. Bayrağımız, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin fedakarlığını ve milletimizin birlik içinde geleceğe yürüme kararlılığını temsil eden ortak bir değerdir. Bu şiar etrafında kenetlenmek, milli kimliğin korunması, toplumsal bütünlüğün tahkimi ve güçlü bir istikbal idealinin diri tutulması bakımından hayati önem taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı doğrultusunda; öğrencilerimizin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, bayrağımızın milletimizin ortak değeri ve ortak sembolü olduğu bilincinin eğitim ortamlarında pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığı 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul/kurumlarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının planlanarak uygulanması uygun görülmüştür. Bu çerçeve; 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' şiarı doğrultusunda, bağımsızlığını bayrağından, geleceğini eğitimden alan bir milletin ortak iradesini yansıtmaktadır. 'Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan' anlayışıyla milli birlik ve vatan bilinci pekiştirilirken; 'Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde' mesajıyla bayrağımızın birleştirici ve kucaklayıcı anlamı eğitim ortamlarında görünür kılınacaktır. Bu doğrultuda 'Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek' vurgusuyla, Türkiye Yüzyılı vizyonu ekseninde güçlü millet ve istikbal idealini besleyen bir eğitim ikliminin tahkimi esas alınmaktadır.