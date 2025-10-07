Okullarda Filistin ve Gazze Temalı Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri" düzenlendi.

Etkinlikler, çocuklara yalnızca bilgi kazandırmak değil, vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek amacıyla yapıldı.

Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki etkinlikte, öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları sallayan öğrenciler, hep bir ağızdan "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, Gazze'den defol" sloganları attı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emrah Tokatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okullarımızda öğrencilerimizin, Gazze'de çocukların yaşadığı sıkıntıları, uğradıkları soykırımı bir nebze de olsun hissedebilmeleri, onlarla dayanışma içerisinde olabilmeleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki 'erdem, değer, eylem' çerçevesinde öğrencilerimizin evrensel değerlere uygun, vicdanlı, ahlaklı ve nerede bir mazlum varsa onlara sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini hedeflediğimiz için bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah eski, güzel günlerine geri dönerler"

Öğrencilerden Ayhan Yusuf Aktaş, Gazze'de İsrail'in soykırımı nedeniyle çocukların okula gidemediğine dikkati çekti.

Aktaş, "Özellikle çocuklar ölüyor. Bu soykırım çok kötü ve üzücü. Onların yanındayız. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bu destek onlar için çok önemli. Onların yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. İnşallah, güzel günlerine geri dönerler." diye konuştu.

Öğrenci Ecenur Koz da farkındalık etkinliklerini yapmanın önemini dile getirerek, "Umarım, yakın sürede bizim burada yaptığımız gibi onlar da kendi varlıklarının önemini görerek daha iyi hissetmeye başlarlar. Umarım, kardeşlerini kaybetmeleri son bulur, onlar da bizim gibi umut dolu gelecek için çalışmaya devam ederler." değerlendirmesini yaptı.

Okul bahçesindeki programın ardından öğrenciler, sloganlar atarak konferans salonuna geldi.

Konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, Gazze için dua edildi.

Okuldaki öğrencilerin Gazze için çizdiği resimlerin de sergilendiği programda, öğrencilerden Asya Güney Nizar Kabbani'nin "Kudüs", Luna Sarıkaya ise Mehmet Akif İnan'ın "Mescid-i Aksa" şiirini okudu.

Programda, Gazze'de yaşananları anlatan kısa film gösterimi yapıldı.