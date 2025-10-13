Haberler

Okullarda Afetler ve Dayanıklılık Ayı Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Düzenlendi

Okullarda Afetler ve Dayanıklılık Ayı Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki okullarda 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri çerçevesinde tahliye tatbikatları düzenlendi. Öğrenciler afet anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi ve senaryolar dahilinde uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki okullarda, "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında tahliye tatbikatı düzenlendi.

Adana'da Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlilerince öğrencilere afetler ve afet anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

Eğitimin ardından senaryo gereği yangın sireninin çaldığı okuldaki öğretmen ve öğrenciler, bahçede toplandı.

Tatbikat kapsamında Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, bir sınıftaki temsili yaralı öğrenciyi sedyeyle çıkardı.

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Salim Güven İlkokulu'nda da senaryo gereği meydana gelen deprem nedeniyle siren çaldı.

Sınıflarda "çök-kapan-tutun" hareketini uygulayan öğrenciler, ikinci siren sesinin ardından öğretmenlerin eşliğinde okul bahçesine indi.

Tatbikat kapsamında çocuklara afetlere ilişkin eğitim verildi.

Hatay

Hatay'daki okullarda da Milli Eğitim Bakanlığının "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında eş zamanlı tahliye tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği deprem sireninin çaldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı 75. Yıl Orta Okulu'nda öğrenciler, "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Daha sonra öğretmenlerin desteğiyle binadan tahliye edilen öğrenciler, bahçede sıraya girdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 460 okulda eş zamanlı deprem ve yangın sonrası tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Hem deprem hem yangın senaryosunun uygulandığı Remzi Özer Yatılı Ortaokulu'nda öğrencilere afet anında yapılması gerekenler gösterildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Anıtkabir'deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana

Törene damga vuran görüntü: Herkes Yavaş'ın yanındaki isme odaklandı
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

Kime para verdiğimize bakın! Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.