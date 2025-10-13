Okullarda Afetler ve Dayanıklılık Ayı Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki okullarda, "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında tahliye tatbikatı düzenlendi.

Adana'da Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlilerince öğrencilere afetler ve afet anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

Eğitimin ardından senaryo gereği yangın sireninin çaldığı okuldaki öğretmen ve öğrenciler, bahçede toplandı.

Tatbikat kapsamında Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, bir sınıftaki temsili yaralı öğrenciyi sedyeyle çıkardı.

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Salim Güven İlkokulu'nda da senaryo gereği meydana gelen deprem nedeniyle siren çaldı.

Sınıflarda "çök-kapan-tutun" hareketini uygulayan öğrenciler, ikinci siren sesinin ardından öğretmenlerin eşliğinde okul bahçesine indi.

Tatbikat kapsamında çocuklara afetlere ilişkin eğitim verildi.

Hatay

Hatay'daki okullarda da Milli Eğitim Bakanlığının "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında eş zamanlı tahliye tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği deprem sireninin çaldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı 75. Yıl Orta Okulu'nda öğrenciler, "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Daha sonra öğretmenlerin desteğiyle binadan tahliye edilen öğrenciler, bahçede sıraya girdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 460 okulda eş zamanlı deprem ve yangın sonrası tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Hem deprem hem yangın senaryosunun uygulandığı Remzi Özer Yatılı Ortaokulu'nda öğrencilere afet anında yapılması gerekenler gösterildi.