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Okullar açılmadan Toros dağlarının karlı yolları açıldı

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Okullar açılmadan Toros dağlarının karlı yolları açıldı Adana ile Kayseri'yi birbirine bağlayan Mansurlu, Attepesi ve Yahyalı il yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeni kapanmasının ardından Karayolları 5.Bölge Müdürlüğüne bağlı Kozan 56.

Okullar açılmadan Toros dağlarının karlı yolları açıldı

ADANA - Adana ile Kayseri'yi birbirine bağlayan Mansurlu, Attepesi ve Yahyalı il yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeni kapanmasının ardından Karayolları 5.Bölge Müdürlüğüne bağlı Kozan 56.Şube Şefliği ekiplerince okullar açılmadan önce yoğun kar küreme çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Adana'nın Kuzeyinde bulunan Mansurlu yolu,, Attepesi ve Yahyalı il yolu etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşıma kapanmasının ardından karayolları ekiplerinin iş makineleri ve kar küreme çalışmaları ile kara yolu ulaşımı yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Yahyalı Adana Güncel Haberler

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