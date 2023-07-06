Okuldan hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anı görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M. Ç. isimli şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli M. Ç., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.