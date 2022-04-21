Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi

SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada merdivenlerden düşerek yaşamını yitiren Enes Zeki İşcan (17), toprağa verildi. Gözaltına alınan, kavga ettiği N.Ş. ise adliyeye sevk edildi.

Olay dün, Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda kavga sırasında merdivenlerden düşerek başını yere çarpan Enes Zeki İşcan yaralandı. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Enes Zeki İşcan'ın kavga ettiği N.Ş. isimli öğrenciyi gözaltına aldı.