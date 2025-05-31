Okulda Sınıf Arkadaşının Boğazını Sıkması Sonucu Çocuk Yoğun Bakıma Alındı

Okulda Sınıf Arkadaşının Boğazını Sıkması Sonucu Çocuk Yoğun Bakıma Alındı
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Konya'da bir ilkokulda sınıf arkadaşı tarafından boğazı sıkılan 10 yaşındaki Yusuf T., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay sonrası İ.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KONYA'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf T. (10), entübe edildi.

Olay, 28 Mayıs'ta öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf T. ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf T.'nin fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü. Okuldaki öğretmenler, ilk müdahalesini yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf T., gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Yusuf T., entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı. Yusuf T.'nin tedavisi sürerken, İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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