"Okulda Şenlik Var Projesi" çocuklara farkındalık oluşturuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Okulda Şenlik Var Projesi" 2021 yılında 168 okulda 178 bin 26 çocuğa ulaşarak farkındalık oluşturulmasını sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle kırsal bölgelerde spor yapma imkanı bulamayan öğrencilere proje kapsamında öğrenmeleri amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nca yürütülen ve 2017 yılında hayata geçirilen proje, öğrencilere fiziksel, mental gelişimleri için belirli bir disiplin içerisinde ekip ruhu ve sporcu ahlakıyla hareket etmeleri eğlendirerek öğretiyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nce 2020 yılında 38'incisi yapılan Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Sportif Fair Play Tanıtım Dalı'nda ödüle layık görülen "Okulda Şenlik Var Projesi", başladığı günden itibaren kent genelinde yapılan etkinliklerde 413 okulda 385 bin öğrenci ile aktiviteler gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2021 yılında 168 okulda 178 bin 26 çocuğa ulaşarak farkındalık oluşturulması sağlandı.