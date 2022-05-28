OKULDA RAHATSIZLANAN 12 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler

MALATYA'da, ortaokulda düzenlenen hayır kermesi sonrası 12 öğrenci rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Niyazi Mahallesi'nde bulunan 91000 Dev Öğrenci Ortaokulu'nda düzenlenen hayır kermesine katılan ve çeşitli gıda maddelerinden yiyen öğrencilerden bazıları rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. 4 öğrenci de aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri olan öğrenciler tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel