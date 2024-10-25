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Okulda Bıçaklı Tehdit: Öğrenci Gözaltına Alındı

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Ümraniye'de Yunus Emre Ortaokulu'nda bir öğrenci, müdür yardımcısını bıçakla tehdit ederek olay çıkardı. Kısa sürede polisin müdahalesiyle gözaltına alınan öğrenci, savcılığa sevk edildi.

ÜMRANİYE'de okulu bıçakla basıp Müdür Yardımcısını tehdit eden öğrenci yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak'ta bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.'nin okul içerisinde bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini arayarak okula çağırdı. İddiaya göre, okul bahçesinde öğrencisi ile ailenin gelmesini bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.'nin annesiyle telefonda görüşerek 'Çocuğunuzun bakıcısı değilim' dedi. Bunu duyan öğrenci, S.M.U.'ya hakaret ederek okuldan ayrıldı. Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine dönen K.Ş., tehditler savurarak Müdür Yardımcısını aradığı sırada diğer öğretmenleri araya girerek engelledi. İhbar üzerine polisin gelmesiyle gözaltına alınan K.Ş. savcılığa sevk edildi.

Okulda Bıçaklı Tehdit: Öğrenci Gözaltına Alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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