Okulda annesini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan sanık: Babamın olayla ilgisi yok

SAMSUN'da annesi Zerrin Büyük'ü (49) tabancayla başından vurup öldüren, yanındaki erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi ağır yaralayan A.A.Ö. (17), mahkemedeki savunmasında, "Okula yaklaştığımda babamla denk geldik. Silah cebimdeydi ve görmedi. Babamın bu olayla ilgisi yoktur" dedi.

Olay, 5 Ocak'ta, Canik ilçesi Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için okula geldi. Okul yönetimi de babaları Ali Ö.'yü (47) telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Durumdan haberdar olan büyük oğlu A.A.Ö., okula gelip annesi Zerrin Büyük'ü başından, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (56) ise başından ve göğsünden silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zerrin Büyük, kurtarılamadı.

Mahkeme heyeti, sanığı dinledikten sonra, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.