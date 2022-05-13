Okulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu kırıldı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, okul bahçesinde 4 arkadaşının dövdüğü 5'inci sınıf öğrencisi Ali Emir Altıntaş'ın (12) boynunda kırık oluştu. Okul yönetimine tepki gösteren anne Aygül Altıntaş, "Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası yok. Benim çocuğum, daha kötü olabilirdi. Ben yaşadım, başka çocuklar yaşamasın" dedi.

Manavgat'taki Çağlayan Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta eğitim gören Ali Emir Altıntaş, 7 Mayıs'ta elbisesi boyalı halde eve geldi. Annesi Aygül Altıntaş'a, başından geçenleri anlatan Ali Emir, "4 arkadaşım annelerine küfrettiğim iftirası attı. Buna sinirlenip, konuşmak için bahçeye çağırdım. Beni dövdüler. Biri boğazımı sıktı, biri başımı vurdu. Biri tekme attı, biri de belime vurdu. 2 arkadaşım elbisemi boyadı" dedi. Bu sırada burnu da kanayan Ali Emir'i, annesi Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Zonguldak'ta çalışan baba Emrah Altıntaş da olayı öğrenmesinin ardından 3 otobüsle Manavgat'a geldiğini anlatarak, "Okul müdürü olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Ben üzerini kapattırmayacağım. Sonuna kadar peşinden gideceğiz. Çocuğumu bu okula nasıl gönderebilirim" dedi.