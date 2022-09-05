- Okula yeni başlayan miniklerin ilk gün heyecanı

SAMSUN - Samsun'da ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri, 'uyum haftası' kapsamında yüz yüze eğitime başladı. İlk gün olması sebebiyle minikler heyecanlı anlar yaşarken aileleri de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün yüz yüze eğitime başladı. Samsun'un birçok noktasında yaklaşık 35 bin öğrenci, veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu.

İlkadım ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu'na sabah saatlerinde giden öğrenci ve velilerin heyecanları yüzlerinden okundu. Okulun ilk günü çeşitli etkinlikler düzenlendi. Minik öğrenciler ilk defa okula gidecekleri için, okuma, yazma öğrenecekleri için ve yeni arkadaşlıklar edinecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Kimi veliler ise ilk çocuklarını okula göndermenin heyecanını yaşadığı ifade etti.

Çocuk, aile ve öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırlandı. Bu yeni uygulamada çocuk, aile ve öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi, çocukların okula uyum süreçlerinin kolay ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede uyum eğitiminin başlayacağı 5 Eylül'de tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinliklerin uygulama çizelgesine göre, birinci gün sadece ailelere yönelik 'Çocuğum Okulda' sunumu yapılacak. Bu sunumda okul yönetimi, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler hazır bulunacak. İkinci günde okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerde ise çocuklar sınıf öğretmenleri ile birlikte uyum haftası etkinliklerine katılacak.