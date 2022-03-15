OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADANA'da H. İ. (27) adlı kadın, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kendisine karşılıksız aşk besleyen E.A. (27) tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

ADANA'da H. İ. (27) adlı kadın, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kendisine karşılıksız aşk besleyen E.A. (27) tarafından silah zoruyla kaçırıldı. H.İ. bir süre sonra serbest bırakılırken, polis E.A.?yı arıyor.

Olay, dün akşam Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ. mesaideyken yanına E.A. geldi. E.A., karşılıksız aşk beslediği H.İ.?yi bir süre sonra zorla otomobile bindirmeye çalıştı. H.İ. direnince A.A., üzerindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. E.A., H.İ.'yi otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, kısa süre sonra H.İ. serbest bırakıldı. H.İ. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alındı.

Polis, E.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI

OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI

OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title