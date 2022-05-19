OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'te, okul ile sitenin bahçe kapılarını çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan F.Ç., tutuklandı.

GAZİANTEP'te, okul ile sitenin bahçe kapılarını çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan F.Ç., tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde 10 Mayıs'ta ilkokulun, 12 Mayıs'ta ise sitenin bahçe kapısı çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, okul ve sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini saptayan polis, şüphelinin F.Ç. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan F.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title