Okul ve apartman arasındaki yıkılma tehlikesi bulunan istinat duvarı, risk oluşturuyor Karabük'te okul bahçesi ile apartman arasında yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan istinat duvarı çocuklar ve vatandaşlar için risk oluşturuyor.

Okul ve apartman arasındaki yıkılma tehlikesi bulunan istinat duvarı, risk oluşturuyor

KARABÜK - Karabük'te okul bahçesi ile apartman arasında yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan istinat duvarı çocuklar ve vatandaşlar için risk oluşturuyor.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Kayabaşı İlkokulu/Ortakokulu ile Turgut Reis Apartmanı arasında bulunan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki istinat duvarı yağışların ardından yarılmaya başladı. Hafif bir şekilde yan yatan duvar okul bahçesinde oyun oynayan çocuklar için tehlike oluşturuyor. Apartman sakinleri de duvarın bir önce yenilenmesi gerektiğini belirterek yetkililerden yardım bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Can Polat Çelik geçtiğimiz günlerde yağan yağmurlar istinat duvarındaki yarılmanın arttığını belirterek, "Burada oyun parkı yok. Gündüz ve akşamları bütün çocuklar burada. Burası hareketli bir yer. Bir yağmur daha yağarsa yıkılacak" dedi.

Çocukların oyun oynadığında veya vatandaşların oturduğu anda duvarın yıkılması faciayı beraberinde getireceğini aktaran Çelik, "Hem yetişkinler hem de çocuklar için çok tehlikeli bir yer oldu. Buranın bir an önce yapılması lazım" diye konuştu.