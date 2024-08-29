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Okul Ürünlerinde Denetimler Sürüyor

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Ticaret Bakanlığı, okul açılışına yakın bir zamanda kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde güvensiz ürünlerin toplanması ve fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza verilmesi sağlanıyor.

OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı'nın kırtasiye ürünlerine yönelik denetimleri sürüyor.10 il de kırtasiye ve okul ürünlerinde 'Ürün güvenliği ve fahiş fiyat' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında alınan numuneler laboratuvar ortamında inceleniyor. Güvensiz ürünlerin piyasadan toplanmasına karar verilirken firmalara ise, idari para cezası uygulanıyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Kırtasiyelerde çeşitli renk ve tiplerde, çanta, kitap, kalemlik, kalem, defter, silgi, suluk, beslenme çantası gibi ürünler de raflarda yerini aldı. Veliler ve öğrencilerin alışveriş heyecanı başlarken, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonundaki ürün denetimleri de devam ediyor. Türkiye genelinde kırtasiye ürünlerine yönelik 'Ürün güvenliği ve fahiş fiyat' denetimi sürüyor. İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kırtasiyelerde gerçekleştirilen denetimlerde risk analizi yapılarak, gerekli görülen ürünlerden alınan numuneler laboratuvarda inceleniyor.

'RİSKLİ GÖRÜLEN ÜRÜNLER EKOTEKS LABORATUVARIMIZA İLETİLİYOR'

Denetimci Laboratuvar ve Gözlem Hizmetleri Firması Genel Müdürü Nida Arslanbay, 'Güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden Ticaret Bakanlığımız; 81 ilde kırtasiye ve kırtasiye ürünü satışı yapan yerlerde denetimlerini gerçekleştirdi. Özellikle okul öncesi döneminde ağırlıklı olarak bu denetimleri gerçekleştiriyor. Denetmenler, Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğundaki ticaret denetmenlerinden oluşuyor. Bu denetmenler sahaya indiklerinde ithalatçıların yanı sıra iç piyasa ürünlerinin de denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetmenler özellikle ürünler üzerindeki CE işaretini, ambalaj ve etiketlerindeki kontrolleri sağlıyorlar. Riskli gördükleri kategorideki ürünleri mühürlü ambalajlarla birlikte tek yetkili olan Ekoteks laboratuvarımıza iletiyorlar' dedi.

'TİCARET BAKANLIĞIMIZA RAPORLARIMIZI SUNUYORUZ'

Arslanbay, 'Ürünler bize ulaştığı aşama sonrasında biz de Ticaret Bakanlığı'nın Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yayınladığı tebliğ uyarınca kontrolleri yapıyoruz. Bu kontroller neler ' Hem kimyasal hem fiziksel hem de ambalaj kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kimyasal kontrollerde ürünün kanserojen olup olmadığı, uçucu bileşen içerip içermediğinin kontrollerini yapıyoruz. Kanserojen maddeler neler ' Azoboyar maddeler; kurşun, kadmiyum, fitalat gibi kullanımı kısıtlı olan kimyasal ürünlerin kullanılıp kullanılmadığının kontrollerini yapıyoruz. Aynı zamanda fiziksel kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Fiziksel kontrollerde de mekanik özelliklerinin sağlamlığına bakıyoruz. Örneğin 3 yaş altı çocuklarda ürünü aldığında herhangi bir zorlamaya ya da bir kuvvet uyguladığında boğulma riski yaratacak küçük parça oluşturup oluşturmadığının kontrolünü yapıyoruz. Ambalaj kontrollerinde ise ürün üzerindeki CE işaretinin olup olmadığını, uygun boyutlarda okunaklı olup olmadığının kontrollerini yapıyoruz. Bunun yanı sıra, ithalatçı ya da imalatçının bilgisinin yer alıp almadığı, yaş sınırlarının özellikle 3 yaş altı mı 3 yaş üstü mü gibi yaş sınırının doğru kullanıp kullanılmadığını kontrollerini yapıyoruz. Akabinde de Ticaret Bakanlığımıza raporlarımızı sunuyoruz' şeklinde konuştu.

'MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERİ TALEP ETMESİNLER'

Arslanbay, denetimlerin piyasadaki güvensiz ürünleri azalttığını vurgulayarak, 'Raporlar sunulduktan sonra uygunsuz ürün ortaya çıkması durumunda bakanlığımız devreye giriyor ve ürünler toplatılıyor. Buna paralel olarak ithalatçı ya da imalatçı firmadan da idari cezalara çarptırılıyorlar. Aynı zamanda bakanlığımızın GÜBİS sistemi adı verilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi platformunda da bu ürünler yayınlanıyor. Kırtasiye ürünlerini kırtasiyeden almasını özellikle tüketicilerimize öneriyoruz. Merdiven altı üretimlere kesinlikle talep etmesinler ve satın alma gerçekleştirmesinler. Çünkü çocuklarımız çok kıymetli, bu ürünler sonunda çocuklarımıza geri dönüştürülemeyecek hasarlar oluşturuyor. Süreç devam ediyor; gelen ürünler raporlanıyor. Tabii bu denetimlerle beraber, hem tüketicide hem de üreticide aslında bir farkındalık oluşmuş durumda. Geçtiğimiz yıllara bakarak baktığımızda da daha iyi sonuçlar alıyoruz ürünlerde. Güvensiz ürünler daha azalmış durumda' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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