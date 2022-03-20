Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta sona erdi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Okul Sporları Daire Başkanlığı ve Judo Federasyonu tarafından Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlen şampiyonaya 57 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kadın ve erkek 409 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları düzenlenen törenle verildi.