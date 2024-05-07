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Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Karaman'da Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği müsabakaları, Karaman'da başladı. 47 ilden 740 sporcu birincilik için ter döküyor. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda, sporcular epe, flöre ve kılıç dallarında mücadele ediyor. Organizasyon 10 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği müsabakaları, Karaman'da başladı.

Karaman Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 47 ilden 740 sporcu birincilik için ter döküyor.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda, sporcular epe, flöre ve kılıç dallarında mücadele ediyor.

Organizasyonun açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, müsabakalara katılım gösteren sporcu, antrenör ve velilere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman sporcuları yanında olduklarını vurgulayan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir tarafından okul sporları kapsamında Karaman'a gelen herkesi tebrik ediyorum. Sporda, sanatta, kültürde, teknolojide her anlamda gençlerin gelişimi için çaba gösteriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere il ve ilçe müdürlerimizle gençlerin daha iyi ve daha donanımlı olması için mücadele içindeyiz."

Konuşmaların ardından kılıç dalında birincilik kazanan sporculara madalyaları verildi.

Organizasyon 10 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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