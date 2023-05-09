2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Bilardo Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı. 41 ilden 311 sporcu katılıyor ve şampiyon olan okullar uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Şampiyona cuma günü yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

SPOR Okul Sporları Türkiye Bilardo Şampiyonası Ankara'da başladı

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZANKARA, (DHA)- 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Bilardo Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Ankara Gölbaşı Tesisleri'nde 9-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar ve Gençler Okul Sporları 8 Top Bilardo Türkiye Şampiyonası'na 41 ilden 311 sporcu katıldı. Kızlar ve Erkekler kategorisinde yapılacak olan eleme maçları sonunda şampiyon olan okullar, uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacaklar. Şampiyona cuma günü yapılacak final maçlarıyla sona erecek.