Okul servisleri yeni döneme hazırlanıyor…güvenli yolculuk için dikkat edilmesi gerekenler

Okul servislerinde dikkat edilmesi gerekenler

Gül KABA DEMİR-Özkan ÖZGER/İSTANBUL, - Okulların açılmasına sayılı günler kala servis araçları son hazırlıklarını yapıyor. Bakımları ve trafiğe çıkmaları için gerekli olan belgeleri tamamlayan servis şoförlerine eğitim de verildi. Rehber ablaların da katıldığı eğitimde öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapması için dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu. Altur Okul Servis Taşımacılığı Müdürü Bülent Ertürk, okul servislerinin arkasındaki 'Okul Taşıtı' yazısı ve ışıklı 'Dur' tabelası son derece önemli olduğunu söyleyerek "Çünkü servis, öğrenci aldığı ya da indirdiği zaman bu tabelayı yakar ve arkadaki araçlar bu tabelanın yandığını gördüğünde durmak zorundadır. Öğrenciler aracın durmasını ve rehber ablalarının araçtan inmesini beklesin. Emniyet kemeri takmak zorunludur, ayrıca araçta yemek ve içmek yasak" dedi.

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Dolayısıyla öğrencileri taşıyan on binlerce okul servisi de trafiğe geri dönüyor. Bu da okul servislerinde dikkat edilmesi gerekenleri akıllara getiriyor. Altur Okul Servis Taşımacılığı Müdürü Bülent Ertürk, yaptıkları hazırlıkları anlatarak, güvenli sürüş için kuralları dile getirdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Ertürk, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, şu anda sürücü ve rehber arkadaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Denetim ekibi servis araçlarının son kontrollerini yapıyor. Güzergahları belirledik sonra sürücü ve rehberlerimize listeleri dağıtacağız ve 'veli tanışma' dediğimiz adres tespitlerine gidecekler. Arkadaşlar velilerimizle tanışınca hazırlıkları bitirmiş olacağız. Servis şoförlüğü yapması için istenen belgeleri kişilerden okul açılmadan temin ediyoruz. Bunlarda herhangi bir eksiklik olursa sürücümüzü servise başlatmıyoruz" diye konuştu.

SERVİS ARACI DURMADAN KOŞMAYIN

Özellikle küçük öğrencilerin servis aracını görünce durmasını beklemeden koştuğunu söyleyen Ertürk, "Öğrenciler aracın durmasını ve rehber ablalarının araçtan inmesini beklesin. Çünkü başka bir araç, bisiklet, motosiklet oradan geçebilir bu tehlike doğuruyor. Rehber ablası öğrenciyi araca aldıktan sonra emniyet kemerini takması lazım. Ardından araç içerisinde bir şey yiyip içmedikleri sürece sıkıntı olmuyor. Öğrenci servisi yol kenarında değil kaldırımda ve kaldırımın kenarına 5 adım uzakta olması daha güvenlidir. Servise binerken ellerin serbest olmasının önemlidir. Eller cepte servise binmek, olası tehlikelere karşı öğrenciyi savunmasız bırakabilir. Bunun için sırt çantaları da tercih edilebilir. Eğer öğrenci servise binerken aracın altına veya yanına bir eşyasını düşürürse, bunu şoföre ya da rehbere haber vermeden ve duyduklarına emin olmadan eşyasını almaya hamle yapmamalıdır. Servise bindikten sonra da hemen yerine oturmalı ve emniyet kemerini takmalıdır. Ayakta yolcu alınmaması, araç kapasitesinin aşılmaması çok önemli kurallardır. Tüm bunlar için de şoföre yardımcı olacak, iniş-binişleri organize edecek ve araç içi düzeni sağlayacak bir servis rehberi olması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

ARACIN ARKASINDAKİ 'DUR' LEVHASINA DİKKAT EDİN

Ertürk, "Servis şoförü de aracı durdururken yanından başka bir araç geçiyor mu bakması lazım. Bizim okul taşıtlarının arkasında 'dur' levhası var. O levha aksesuar değildir, o araca öğrencinin bindiğini gösterir. Eğer yanıyorsa vatandaşlardan ricamız sollama, sağlama yapmasınlar. Kornoya basarak hızlı hareket etmelerini isteyebiliyorlar bu da tehlike teşkil ediyor. Öğrencilerin camdan el, kol, baş çıkarması, sarkması engellenmelidir. Araç hedefe vardığında da tamamen durmadan kapılar açılmamalı, kapılar açılmadan araçtan inmeye hamle yapılmamalı, kapı önünde yığılmaya meydan verilmemelidir. Araçtan inerken de eller yine muhakkak serbest olmalı, hatta uygun tutamaçlardan tutunularak inilmeli, varsa yaşı küçük ve dezavantajlı öğrencilere öncelik tanınmalıdır. İniş esnasında kaldırımdan geçen yaya, bisiklet gibi faktörlere dikkat edilmeli, iner inmez araçtan en az beş adım uzaklaşılmalıdır. Araçta bir eşya unutulduğu takdirde telaşla araca tekrar binmek için hamle yapılmamalı, aracın peşinden koşulmamalıdır" dedi.

AİLELER ÇOCUKLARINI TESLİM ALAN KİŞİLERİ MUTLAKA TANISIN

Ailelerin çocuklarını teslim edecekleri rehber ablaları ve sürücüleri mutlaka tanıması gerektiğini aktaran Ertürk, "Çocuğunu verip sürücüyü hiç tanımayan veliye denk geliyoruz. Biz servis sürücülerinin bütün belgelerini kontrol ediyoruz. Sabıka kaydı var mı, İBB sürücü kartı mevcut mu diye bakıyoruz. Ailelere bünyemizden güvenilir şoförleri seçerek yönlendiriyoruz. Akşam okul çıkışı da rehber ablamız listeden kontrol ederek bütün öğrencilerin serviste olduğuna bakıyor. Yine emniyet kemeri takılıyor, belirlenen güzergahta çocuklar evlerine bırakılıyor. Eğer öğrenciyi teslim alacak kimse yoksa servis sürücüsünden de yardım alarak anne veya babaya cep telefonlarından ulaşılmalı ve velinin talebine göre davranılmalıdır. Ayrıca servis merkez firması da aranıp bilgi verilmesi uygun olur. Eğer veliye ulaşılamıyorsa öğrenci asla kendi başına bırakılmamalı, tekrar okula geri bırakılmalı, ya da servis merkezine götürülmelidir" diye konuştu.

SERVİSTE AYAĞA KALKMAK, YEMEK YEMEK, EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK YASAK

Servis araçlarında uyulması gereken kurallar olduğunu hatırlatan Ertürk, "Okul yönetimi ve aileler de bu konuda bizi destekliyor. Örneğin, ayağa kalmak, yemek yemek herhangi bir şey içmek yasak. Emniyet kemeri takmak zorunlu. Araç içerisinde rehber ablalar çocuklara herhangi bir fiziksel temasta bulunamaz, sadece uyarabilir. Araç içerisinde yer alan olumsuzlukları yazdığımız bir fiş var, bize bildiriyorlar. Biz de okul yönetimi ile bunu ailelere iletiyoruz, destek istiyoruz. Kaza ya da arıza yapan aracın sürücüsü ve rehberi, gelen yeni araçta da yer almalı ve servis sürecine nezaret etmeli. Bu arada velilere de bilgi verilmeli. Unutulmamalıdır ki veliler aksama durumundan değil, bilgi verilmeden kapı önlerinde beklemekten rahatsızlık duyarlar" ifadelerini kullandı.