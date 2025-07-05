Okul Servisiyle Drift Atan Sürücüye 57 Bin Lira Ceza

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Gaziosmanpaşa'da okul servisiyle drift atan sürücüye 57 bin 645 lira ceza uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

Gaziosmanpaşa'da okul servisiyle drift atan sürücüye 57 bin 645 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün okul servisiyle drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu 34 LGE 229 plakalı aracı kullanan sürücünün Ö.D. olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak", "yetersiz ehliyet", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 57 bin 645 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücünün kullandığı araçla drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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