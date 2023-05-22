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Okul servisinde 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Okul servisinde 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Okul servisinde 23 kilo uyuşturucu ele geçirildiANKARA'da polis ekipleri, okul servis aracında 23 kilo 440 gram metamfetamin ele geçirdi.

Okul servisinde 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA'da polis ekipleri, okul servis aracında 23 kilo 440 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 34 plakalı okul servisi ile İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basan ekipler, bugün saat 02.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Akıncılar jandarma uygulama noktasında minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon lira olan toplam 23 kilo 440 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan F.K ve A.A isimli şüpheliler gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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