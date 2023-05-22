Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Okul servisinde 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Okul servisinde 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

ANKARA'da polis ekipleri, okul servis aracında 23 kilo 440 gram metamfetamin ele geçirdi.

ANKARA'da polis ekipleri, okul servis aracında 23 kilo 440 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 34 plakalı okul servisi ile İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basan ekipler, bugün saat 02.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Akıncılar jandarma uygulama noktasında minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon lira olan toplam 23 kilo 440 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan F.K ve A.A isimli şüpheliler gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title