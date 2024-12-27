Okul Servisi Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Müzisyenin Anıları

İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'den geriye bir etkinlikte gitar çaldığı görüntüler kaldı.

Buca'da dün öğrencileri taşıyan servisin park halindeki tıra çarptığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf müzik bölümü öğrencisi Yağmur Özçelebi için ailesi ve arkadaşları yas tutuyor.

Fatih ve Meltem Özçelebi çiftinin tek çocuğu olan Yağmur'un, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğu, ilkokulda gitar çalmaya başladığı öğrenildi.

Lise Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından lisenin yetenek sınavını geçen Özçelebi, bu eğitim döneminde müzik bölümüne yerleştirildi.

Liseye adım atan ve ileride müzisyen olma hayali kuran Yağmur, gitarın yanı sıra piyano ve yan flütte yeteneğiyle ön plana çıkıyordu.

Ailesiyle 14 Aralık'ta yaş gününü kutlayan Özçelebi'den geriye öğretmeni ve arkadaşlarının da katıldığı bir etkinlikte gitar çaldığı anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler kaldı.

Görüntüde, gitarıyla Mor ve Ötesi'nin "Bir Derdim Var" parçasını çalan lise öğrencisi Özçelebi'ye müzik öğretmenlerinin de eşlik ettiği anlar yer alıyor.

Genç kızın cenazesi, Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bayındır Arpacık Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaza

Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, dün Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmış, kazada Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alınmıştı.