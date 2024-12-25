Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
İsrail hedef tahtasına koyduğu yeni ülkeyi açıkladı

Okul Servisi Kazasında 26 Öğrenci Yaralandı

Okul Servisi Kazasında 26 Öğrenci Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir okul servisinin TIR'la çarpışması sonucu 26 öğrenci yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaralı öğrencilerin tedavisinin sürdüğünü ve olayın incelendiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Pamukçu beldesindeki bir okul servisinin TIR'la çarpışması sonucu araç sürücüleriyle birlikte 26 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin olarak, "Kazada yaralanan çocuklarımızın tedavileri hassasiyetle devam etmektedir. Elim hadisenin incelenmesi ve soruşturulması için müfettiş görevlendirdiğimiz bilgisini kamuoyumuzla paylaşırken bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağının da altını bir kez daha önemle çiziyorum" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Pamukçu beldesindeki bir okul servisinin TIR'la çarpışması sonucu araç sürücüleriyle birlikte 26 öğrenci yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir ilimizin Altıeylül İlçesi Pamukçu mevkisinde bir okul servisimizin karıştığı trafik kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan çocuklarımızın tedavileri hassasiyetle devam etmektedir. Bakanlık olarak evlatlarımızın sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz bu süreçte tüm imkanlarımızı seferber ederek yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim.

Elim hadisenin incelenmesi ve soruşturulması için müfettiş görevlendirdiğimiz bilgisini kamuoyumuzla paylaşırken bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağının da altını bir kez daha önemle çiziyorum. Hastanede tedavi altında olan evlatlarımıza acil şifalar temennisiyle ailelerimiz ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız evlatlarımızla."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
img

Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

10.10 saat anlamı nedir? 10 10 saat aşk anlamı 2024! Kadir İpek neden gözaltına alındı, ne yazdı? Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025? Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.