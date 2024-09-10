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Okul servisi kamyona çarpmamak için manevra yaparken devrildi: 8 öğrenci yaralandı

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde, sürücüsünün kamyona çarpmamak için manevra yaptığı okul servisi devrildi, kazada şoför ve 8 öğrenci yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, sürücüsünün kamyona çarpmamak için manevra yaptığı okul servisi devrildi, kazada şoför ve 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çukur Mahallesindeki Gildirli mevkisinde meydana geldi. Lise öğrencilerinin taşındığı plakası öğrenilemeyen okul servisi, iddiaya göre, karşı yönden süratli gelen kamyona çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu çalılığa devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 8 öğrenci, sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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