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Okul Servisi Apartman Balkonuna Çarptı: 2 Öğrenci Yaralı

Okul Servisi Apartman Balkonuna Çarptı: 2 Öğrenci Yaralı
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Çorum'da kontrolden çıkan bir okul servisi, apartmanın balkonuna çarparak 2 lise öğrencisinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇORUM'da kontrolden çıkan okul servisi bir apartmanın giriş katındaki dairenin balkonuna çarptı. Kazada 2 lise öğrencisi yaralandı.

Kaza bugün saat 16.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta meydana geldi. Ş.K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Servisin, camları ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada minibüste bulunan lise öğrencisi S.E.Ö. (17) ile M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.

Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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